Preta Gil posa de calcinha e esbanja amor próprioReprodução Internet

Publicado 15/12/2022 20:12

Rio - Preta Gil postou, nesta quinta-feira (15), em seu Instagram, cliques feitos só de calcinha durante sua estadia em São Paulo. A cantora, que economizou nas palavras ao escrever a legenda, abusou no amor próprio e inspirou seus fãs nos comentários. Ao escrever: "SP #pretasendopreta", a filha de Gilberto Gil recebeu muitos elogios.

Internautas mandaram mensagens como: "Você é demais! Me inspira a ser mais feliz e desapegar de padrões. Deus te abençoe", "Corpo real!!", "Linda, gostosa, maravilhosa te amo" e "Como eu queria ser livre como você @pretagil simples maravilhosa. De aplaudir de pé. Quem sabe um dia eu me sinta livre assim". Amigos e outros famosos também passaram para deixar seus elogios. As cantoras Karinah, Ella Fernandes e Lary escreveram respectivamente: "Preta sendo linda… sempre", "gostosa", e "e sendo maravilhosa".

Preta Gil também postou em seu Story, na última quarta-feira (14), u pouco da sua rotina, incluindo a volta dos preparativos para o Bloco da Preta, que vai desfilar nas ruas do Rio de Janeiro no próximo dia 12 de fevereiro. A artista compartilhou com seus seguidores a saudade que sentia da banda e dos ensaios com eles.