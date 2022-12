Gabi Martins mostra samba no pé em novo desfile da Vila Isabel - Reprodução Internet

Publicado 15/12/2022 17:30

Rio - Gabi Martins compartilhou, nesta quinta-feira (15), em seu Instagram um vídeo de mais um ensaio da G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel, escola da qual é musa neste Carnaval. A cantora, que foi muito criticada nos ensaios do último carnaval por não saber sambar, postou a nova gravação orgulhosa do seu desenvolvimento na dança, onde aparece desfilando ao lado da escola e da rainha de bateria, Sabrina Sato.

Na legenda, Gabi escreveu: "Mais um ensaio lindo da minha @unidosdevilaisabel Eu amo estar junto com a comunidade, me sinto tão bem, sou grata por me acolherem com tanto carinho! Quero muito agradecer ao meu professor @eu_gabrielcastro por toda evolução Estamos construindo uma história linda de persistência e dedicação. Prometo estar cada vez melhor. Obrigada minha Vila, as passistas , as musas , a rainha @sabrinasato e a toda organização por acreditarem em mim de novo".

Nos comentários, amigos e outros famosos se juntaram aos fãs e seguidores para elogiar a cantora. Lexa escreveu: "Arrasou, te falei!", Gabriela Bahia disse: "Evolução linda Gabi! Parabéns", e Raissa Barbosa elogiou: "Maravilhosa!". O professor Gabriel Castro também comentou, dizendo: "Tô contigo minha aluna, a evolução é um processo constante. Bora Gabi!", e o perfil oficial da Escola escreveu: "Vamos com tudo!"

Gabriel Castro também fez uma publicação em seu perfil em homenagem à evolução da ex-BBB. O professor de dança escreveu na legenda que acompanhava o vídeo dos dois dançando: "A mulher ta um luxo! Gabriela é a maior prova que samba se aprende sim, como qualquer outra dança! A pouco mais de um ano começamos as aulas, críticas após uma apresentação, ela cresceu, se dedicou fielmente, voos constantes de ponte aérea pro Rio, por vezes sem dormir depois de show, mas nada que força de vontade, foco, determinação e disciplina não pudessem superar. Algo que é natural pra uns, não é pra outros, exatamente por isso o trabalho é dobrado, mas o resultado é positivo. Bora sambar?"