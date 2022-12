Isabella Scherer - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2022 15:32

Rio - Durante interação com os seguidores, Isabella Scherer relembrou a vida amorosa conturbada antes de conhecer Rodrigo Calazans, com quem teve os gêmeos Mel e Bento. A atriz e campeã do "Masterchef 2021" admitiu que acabava escolhendo os caras errados.

fotogaleria Uma seguidora afirmou que a atriz teve sorte com o atual namorado. "Deus, se um dia eu namorar me dê um dedo igual o da Isa Scherer porque ela parece ter acertado muito. Fala sério, o cara é um fofo e bonito ainda", comentou.

A atriz relatou que nem sempre escolheu bem seus parceiros. "Fia, acertei depois de errar MUITO! Juro que Deus falou assim: 'Vou compensar essa coitada do dedo podre.'"