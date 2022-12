Henry Cavill não será mais o Superman - Reprodução/Instagram

Henry Cavill não será mais o Superman

Publicado 15/12/2022 12:56 | Atualizado 15/12/2022 13:00

Rio - O inesperado aconteceu: Henry Cavill não será mais o Superman. A notícia foi dada pelo artista, de 39 anos, nesta quarta-feira (14). Ele foi o ator mais recente a dar vida ao super-herói mais famoso da DC Comics e afirmou ter sido desligado do personagem.

"Acabei de ter uma reunião com James Gunn e Peter Safran e é uma notícia triste para todos. Afinal, não voltarei como Superman. Depois de ser informado pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro, antes de sua contratação, esta notícia não é das mais fáceis, mas é a vida. A troca é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Desejo a eles e a todos os envolvidos com o novo universo boa sorte e a mais feliz das fortunas", começou ele.



"Para aqueles que estiveram ao meu lado ao longo dos anos, podemos lamentar um pouco, mas depois devemos lembrar... Superman ainda está por aí. Tudo o que ele representa ainda existe, e os exemplos que ele nos dá ainda estão lá! Minha vez de usar a capa já passou, mas o que o Superman representa nunca passará. Tem sido uma jornada divertida com todos vocês, para a frente e para cima", finalizou, explicando que o projeto do novo filme segue de pé, mas sem ele como protagonista.

O informação chocou e revoltou o público nas redes sociais porque há pouco mais de um nês, Cavill havia feito um vídeo para comunicar sua saída do elenco da série da Netflix "The Witcher " - dando lugar a Liam Hemsworth - para se dedicar exclusivamente ao seu retorno definitivo ao novo filme da franquia de "Superman".

"Eu queria tornar oficial que estou de volta como o Super-Homem, e a imagem que vocês viram nesse post e o que assistiram em Adão Negro são apenas pequenos detalhes do que está por vir. (...) Então, há muito ao que ser grato e vamos chegar lá com o tempo. Mas queria agradecer muito a vocês. Obrigado pelo seu apoio e pela sua paciência. Eu prometo que vocês serão recompensados", prometeu o ator na época.

Tomara que ele vá de uma vez pra Marvel e a dc tome no cu e se arrependa de ter perdido o melhor superman de todos os tempos, eu assistirei tudo que vc fizer amor, eu assistirei pic.twitter.com/VnSJ1pmlXf https://t.co/PMQPjEEby2 — #JusticeForCavill (@darkwhorese) December 15, 2022

Quando estiver triste pensando que tomou uma má decisão, lembre:



O Henry Cavill abandonou a série The Witcher para se dedicar ao Superman.



Agora ele está sem os dois papéis. pic.twitter.com/SjMxVuOPaI — O Retalho (@ORetalho) December 15, 2022