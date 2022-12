Ao completar 53 anos, Adriana Esteves recebe homenagem de Regina Casé nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2022 11:47 | Atualizado 15/12/2022 12:22

Rio - Adriana Esteves completou 53 anos nesta quinta-feira e ganhou uma homenagem da amiga Regina Casé em comemoração à data especial. A atriz, que não possui redes sociais, teve um clique compartilhado pela colega de trabalho e garantiu elogios na web.

"Viva Adriana Esteves sem Instagram (ser superior)! Muitos anos de vida, de vinho, de gargalhadas, de trabalhos lindos se jogando… Adoro ser sua parceira, colega, vizinha, amiga, confidente… Feliz aniversário, meu amor!", legendou Regina na fotografia em que as duas aparecem juntas, abraçadas.

Nos comentários do post, usuários aproveitaram para enviar mensagens de carinho para Adriana. "Deus a abençoe grandemente!", disse um fã. "Feliz aniversário! Amo as duas!", afirmou outra. "Viva, Adriana! Muitos anos de vida para esse ser lindo, que sempre nos presenteia com seu talento!", enalteceu um internauta.