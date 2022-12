Gloria Groove e o namorado, Pedro, celebram oito anos de namoro - Reprodução do Instagram

Publicado 15/12/2022 09:33

Rio - Daniel Garcia, mais conhecido como Gloria Groove, surpreendeu os internautas ao publicar uma foto rara ao lado do namorado, Pedro Lopes, no Instagram, nesta quarta-feira. O artista de 27 anos celebrou os oito anos de relacionamento com o amado e aproveitou a ocasião para se declarar para ele.

"14/12. 8 anos andando ao lado dele, que me presenteia todos os dias com a sorte de um amor bonito e tranquilo. Este é Pedro Luiz, meu ponto de paz. Obrigado por tanto amor, meu amor. Te amo", afirmou Daniel.

Atualmente, Gloria Groove comanda o "Música Boa Ao Vivo", do Multishow. A cantora ainda concorre ao prêmio de "Música do Ano", com o hit "Vermelho", nos "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", da TV Globo.