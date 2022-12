Ex-BBBs Viih Tube e Eliezer - Araujo / Ag. News

Ex-BBBs Viih Tube e EliezerAraujo / Ag. News

Publicado 15/12/2022 13:52 | Atualizado 15/12/2022 13:56

Rio - Eliezer fez um desabafo no Twitter, na manhã desta quinta-feira (15), sobre a fase intensa que tem vivido em 2022. O ex-BBB, de 32 anos, brincou com o fim do ano em que participou do reality show em janeiro, começou a namorar com Viih Tube em agosto e agora será pai de uma menina. A influenciadora, de 22 anos, está comcerca de 4 meses de gravidez.

fotogaleria

"Se a Simone [cantora] me perguntar: 'então é Natal, e o que você fez?', vou ter que criar uma série, né, gente?", brincou. "Vivi 10 anos em 12 meses", completou ele que, junto com Viih, está à espera de Lua.