Mãe de Natália Deodato espera mais um filho - Beatriz Damy/AgNews

Publicado 15/12/2022 16:52

Rio - A família de Natália Deodato irá aumentar. A ex-participante do "BBB 22" revelou no Instagram Stories que a mãe Daniela Rocha, de 38 anos, está esperando o segundo filho. A influenciadora acompanhou a mãe na realização de um ultrassom e dividiu o momento com os seguidores.