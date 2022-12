Tatá Werneck recebeu Fábio Porchat no ’Lady Night - Reprodução/Instagram

Publicado 15/12/2022 18:56 | Atualizado 15/12/2022 19:10

Rio - Fábio Porchat participou do programa "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck, e o encontro entre dois humoristas acabou rendendo um pouco mais do que risadas. No encerramento da atração, o ator fez questão de elogiar o talento da amiga, e a comparou com Paulo Gustavo, afirmando que ficou pra ela a missão de estar entre os maiores comediantes do país.

"O Paulo era uma pessoa que eu olhava de longe e já dava risada com ele, com as besteiras que ele falava. E com a Tatá é a mesma coisa. São desses momentos da vida que a gente não vai esquecer nunca", disse Fábio, que foi às lágrimas junto com Tatá ao relembrar da carreira de Paulo Gustavo, que morreu ano passado, vítima das complicações da covid-19.

A apresentadora também aproveitou para cobrir o amigo de elogios. "Eu te admiro muito, qualquer pessoa que trabalha comigo sabe. Se eu tivesse que apresentar o Oscar um dia, que não vão me chamar obviamente, eu chamaria você para estar comigo! Você é a melhor dupla com quem já trabalhei", declarou Tatá.