Thaisa Carvalho fala sobre término com FiukReprodução/Instagram

Publicado 15/12/2022 17:53 | Atualizado 15/12/2022 17:56

Rio - Thaisa Carvalho revelou como fez para superar o término com Fiuk, com quem havia assumido publicamente um relacionamento em setembro do ano passado. Na Farofa da Gkay, evento que acontecceu no início de dezembro, o ator compareceu sem a presença da influenciadora, levantando rumores que ela acabou confirmando pouco depois.

Nas redes sociais, Thaisa conversou com os seguidores sobre como tem lidado com o término. "Acredito muito em Deus, então por mais que eu não estivesse entendo, estivesse muito triste, em um dia muito difícil, todas as vezes que eu orava eu falava: 'Deus, está difícil. Mas eu confio em você agindo na minha vida e que só quer o melhor para mim'. [...] Confio nos planos de Deus. Tem uma frase que eu falo sempre que é: 'Que nossos planos sejam os mesmos e, se não forem, que os seus prevaleçam'", disse ela nos stories do Instagram.



"Às vezes em um momento a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Claro que nossos amigos de verdade, nossa família, ajudam muito a gente também", completou a influenciadora.