Paula Fernandes divide a opinião dos internautas após publicar montagem nas redes sociaisReprodução do Instagram

Publicado 10/01/2023 08:41

Rio - Especulada como uma das participantes do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, que estreia dia 16, Paula Fernandes confundiu os internautas, nesta segunda-feira, ao publicar no Instagram uma foto em que aparece de biquíni na neve. Não demorou muito para os usuários da rede social apontarem que se tratava de uma montagem. O clique original foi feito em agosto de 2022 em uma praia da Espanha. Sendo assim, alguns deram como certa a ida da sertaneja para o reality. Outros, no entanto, acreditam que se trata apenas de uma brincadeira dela.

"A gente já sabe que essa foto não é real. A original é numa lancha", comentou um usuário da rede social. "Ela está no "BBB", agora tá mais óbvio", opinou outro. "Paula, vais arrasar no 'BBB 23'. Essa montagem aí ficou ruim", afirmou uma terceira pessoa.

Contudo, houve quem acreditasse que a cantora estava apenas brincando com os fãs. "Gente, ela tá sendo irônica. Pleno verão e está frio", apontou uma seguidora. "Gente, vocês não entenderam? Ela fez montagem de propósito porque tá frio no verão! De biquíni na neve… é claro que é brincadeira né", frisou outra.

