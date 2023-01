Thales Bretas e Silva em Fernando de Noronha - Reprodução Internet

Publicado 10/01/2023 07:33 | Atualizado 10/01/2023 09:46

Rio - Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, de 34 anos, rebateu a crítica de uma internauta sobre seu relacionamento com o cantor Silva, 34, através do Instagram. A usuária da rede social afirmou que 'achava cedo' demais para o dermatologista ter assumido outro romance, após a morte do humorista, em maio de 2021, em decorrência de complicações da covid-19, e ele não ficou calado.

"Ele parou de mostrar fotos com o namorado depois das críticas. Viva sua vida, se para você é era de novo ciclo, siga. Eu acho cedo, mas quem sou eu", postou uma internauta.

Thales, então, deu uma resposta afiada para sua seguidora. "Eu posto quando eu quero! Quem controla o tempo da minha vida sou eu! Meus desejos, minhas questões, minhas contas pra pagar… Ninguém me ajuda com nada disso. Cedo ou tarde, qualquer comentário será sempre injusto pra quem viveu tamanha dor. Só quem vive sabe. Espero que você nunca precise disso pra poder comandar seu tempo".

Thales e Silva assumiram o namoro em setembro de 2022. Na ocasião em que assumiram o romance, Silva disse que gostaria de ajudar Thales a criar Gael e Romeu, filhos do dermatologista com Paulo Gustavo.