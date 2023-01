Fabiula Nascimento e Emilio Dantas celebram aniversário dos gêmeos Roque e Raul - Reprodução / Instagram

Publicado 10/01/2023 08:56 | Atualizado 10/01/2023 08:57

Rio - Fabiula Nascimento e Emilio Dantas usaram as redes sociais, na segunda-feira, para comemorar o primeiro ano de vida dos gêmeos Roque e Raul. No Instagram, o casal de atores compartilhou uma série de registros dos filhos e escreveu um texto em homenagem aos pequenos.

"Um ano de Mãe e Pai. Um ano inesquecível e cheio de novidades. Um ano do maior sentimento já sentido, de desafios, de peito cheio de amor e de leite. Primeiro ano de Raul e Roque nessa casa que chamamos de ninho. A vida é generosa demais", escreveu Fabiula na legenda do post.

Emílio, por sua vez, também demonstrou todo o seu amor pelos meninos. "O mais legal é ver uma amizade nascer do zero. Aliás, do um. Vocês já foram um e a gente viu! Vocês são demais juntos e fazem um bem pra nós que não acaba. Valeu Cegonha, acertou em cheio! Amo vocês e o que fizeram de mim. Mil beijos nessas fuças gostosas! Papai 0.1", celebrou o ator. "Ps: Papai deu mole e postou a foto do bolo espelhada…Deve dar sorte em alguma tradição", acrescentou, bem-humorado, sobre a imagem dos pequenos em frente ao bolo de aniversário.

