Lívia Andrade posa de biquíni e exibe o corpo escutural - Reprodução do Instagram

Publicado 10/01/2023 08:02 | Atualizado 10/01/2023 08:11

Rio - Lívia Andrade, de 39 anos, fez a temperatura subir ao publicar uma série de fotos de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira. A apresentadora posou para fotos em uma das praias do Caribe e brincou sobre sua possível participação no "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. "Finalmente confinada no sal", escreveu ela na legenda.

Como era de se esperar, a apresentadora recebeu vários elogios dos internautas. "Maravilhosa", comentou um. "Mulherão pra ninguém botar defeito", opinou outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa.