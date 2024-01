Ana Hickmann e o ex-cunhado, Gustavo Correa - Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2024 14:59

Gustavo Correa, ex-cunhado de Ana Hickmann, cobrou uma dívida de R$ 14 mil à apresentadora na manhã desta sexta-feira (19), através do Instagram em uma conta fake, mas apagou os comentários em seguida. As informações são do site "Notícias da TV".

De acordo com o portal mencionado, a mensagem foi publicada para "chamar atenção" da famosa, uma vez que ela o teria bloqueado no WhatsApp se recusado a responder qualquer mensagem enviada por ele. Depois da repercussão, Ana teria desbloqueado o irmão de Alexandre Correa no aplicativo.

Ainda segundo o site, a atitude do ex-cunhado em expor a dívida na internet foi sua última opção de tentativa de contato. Ele, que ainda Ele ainda trabalha nas empresas MaisLaser e Instituto Ana Hickmann, relata que o valor de R$ 14 mil é referente a comissões de meses anteriores a dezembro, que não foram pagas.

Gustavo Correa ainda revelou que chegou a entrar em contato com Fernanda Hickmann, irmã da apresentadora da Record, mas foi instruído a procurá-la diretamente. Uma das tentativas de contato teria sido via Pix, mas a loira não retornou as mensagens.