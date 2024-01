Vanessa Lopes - Reprodução/Instagram

Vanessa LopesReprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 21:20 | Atualizado 19/01/2024 21:30

Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do BBB 24 na tarde desta sexta-feira (19). Após deixar a casa mais vigiada do país, a influencer foi flagrada no aeroporto voltando para casa.

Em vídeo publicado no Instagram, a ex-sister aparece no aeroporto a caminho de São Paulo e fez coração para os fãs que estavam no local. "Força", desejou a admiradora.

Yasmin Brunet e Wanessa Camargo sobre receber sinais da produção através das músicas tocadas na comemoração. Já em papo com Alane, ela afirmou que a nova música de Ludmilla, "Maliciosa", foi feita para ela. Vale lembrar que o comportamento da influencer preocupou o público do programa essa semana . Após a festa da última quarta-feira (17), Vanessa conversou comsobre receber sinais da produção através das músicas tocadas na comemoração. Já em papo com, ela afirmou que a nova música de, "Maliciosa", foi feita para ela.

Em diversas conversas com outros confinados, Vanessa também falou sobre o medo do cancelamento, revelou que tem um namorado fora do programa e que acreditava que todos eram atores interpretando personagens. As ações da ex-sister preocuparam os participantes, amigos e internautas e muitos até pediram intervenção.