Maria Rita lamenta os 38 anos anos da morte de Elis ReginaReprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 17:33 | Atualizado 19/01/2024 21:16

A cantora Maria Rita emocionou os fãs ao prestar uma homenagem para a mãe, Elis Regina (1945-1982). Esta sexta-feira (19) marca o aniversário de 42 anos da morte da artista.

Em seu perfil no Instagram, ela fez um longo desabafo e falou sobre a saudades que sente da mãe. "19/01 nunca é fácil, para mim. Me recolho nos meus pensamentos e saudades e questionamentos… é o dia que mais converso com ela… que mais choro sua ausência… eu nunca acordo normal… ano passado, sentia raiva (não por ela ter morrido, mas sim porque eu estava passando por questões profissionais profundas e não tinha ela para conversar…)", escreveu Maria Rita na legenda da publicação.

De acordo com a cantora, este ano está passando a data se sentindo cansada e triste. "Não eu, mas a alma. E ela queria que eu não fosse pesada nunca… Eu ainda não consegui realizar esse sonho dela", afirmou.

"Tenho meus momentos — de leveza. Mas leve, eu ainda não estou. Mas olho o sorriso dela nas fotos, o amor que as pessoas ainda sentem por ela, as nossas semelhanças físicas e afins nas montagens de fãs — e isso traz tanta luz para minha vida que sigo persistindo… seremos leves, minha mãe… seremos sim. ps.: não sei de quem é esta montagem, mas agradeço o encontro entre mãe, filha e neta…", completou.

Elis Regina morreu aos 36 anos, em 19 de janeiro de 1982. A artista deixou deixando a filha com apenas 4 anos de idade.