Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram o namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2024 11:33

Gustavo Mioto quebrou o silêncio sobre o fim do namoro com Ana Castela e revelou que o relacionamento chegou ao fim sem grandes intrigas. Os artistas confirmaram o término na última segunda-feira (15) através das redes sociais.

"Eu tô bem, tô bem", disse em entrevista ao portal Leo Dias. "É, ninguém termina um relacionamento e fica feliz, né? Houve muita conversa entre nós e ao contrário do que estão dizendo, eu não posto indireta, pois vou na pessoa, se tiver algo mais a falar, e falava. Não curto post pra atingir alguém. Eu salvo e curto muitos pensamentos diariamente para me ajudar a compor e me fazer bem. Já passei da idade de mandar indiretas".

O sertanejo conta que sempre deixou claro para o público "não achar que tudo é perfeito". "Quanto mais vocês acharem que o mundo é a Disney, mais a gente sofre na hora de mudar o rumo de duas pessoas. Eu acho que a galera tem que ter mais cuidado".

Por fim, Gustavo não descartou a possibilidade de subir ao palco para cantar novamente o hit "Fronteira" com a Ana, que também é conhecida pelos fãs como Boiadeira: "Cara, a gente não brigou, né? Nós não somos inimigos. Nosso término foi na paz".

"Agora tem que trabalhar, tem que lotar a cabeça de coisas, acho que não tem muita saída nesse momento, graças a Deus já tem muito trabalho. Agora a gente começou a fazer algumas coisas lá fora, o que me deu um gás para basicamente começar do zero, então estou muito ansioso com essas coisas e o ano todo basicamente será bem cheio de coisas", finalizou.