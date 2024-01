Xand Avião e Juliette na gravação do DVD 'Mixtura' - Lucas Facundo

Xand Avião e Juliette na gravação do DVD 'Mixtura'Lucas Facundo

Publicado 20/01/2024 10:55 | Atualizado 20/01/2024 11:00

Xand Avião reuniu um time de peso para gravar o DVD "Mixtura", na Coudelaria Souza Leão, em Recife (PE). O projeto, que será lançado no dia 26 de janeiro, reúne grandes sucessos da carreira do artista e também faixas queridinhas do Comandante, que fazem parte do repertório brasileiro, entre elas a canção “Lilás”, de Djavan.

No DVD, o artista uniu ao forró o funk, trap, mpb e até o rock. Entre os convidados especiais, estão João Gomes, Juliette, Simone Mendes e Felipe Amorim e conta com exclusividade em entrevista à coluna Daniel Nascimento como selecionou os cantores para participar da gravação para essa "mistura de amizade com música".

"Acho que foi um presente de Deus. São só amigos amigos que eu conheço já há algum tempo. A Simone, por exemplo, eu conheço ela há mais de 16 anos, já trabalhou comigo no Aviões [do Forró], quando a Sol [Solange Almeida] saiu para para ter bebê, ela ficou comigo, ela e a Simaria, que é uma baiana; a Juliette que é paraibana, abrilhantou grandiosamente o nosso DVD; o Felipe Amorim, que é de Fortaleza, que é um que ele faz uma mistura louca de forró com trap; e o João Gomes, que dispensa comentários, ele é a cara do Nordeste no Brasil hoje", afirmou.

“Falei até sobre o caso do Nattan que está passando por um problema com a voz e como a voz é importante a gente cuidar dela direito e com meu próprio aprendizado, porque comecei a fazer fono há dois anos apenas. Quando eu falei da Ju eu quis dizer exatamente isso: que ela ainda não está totalmente pronta como cantora mas que com toda certeza vai ser gigante”, explicou nos Stories do Instagram. “Ela é artista sim e [eu falo isso] tão do fundo do meu coração que eu convidei ela pra participar do meu projeto Mistura, que sai dia 26. É tão importante pra minha carreira que eu jamais chamaria uma pessoa que não é cantora. Ju, continuo te falando, como te falei agora, não deixe ninguém te colocar pra baixo”.

À nossa coluna, o cantor de forró também contou como lida com essas polêmica, como a sua e de Juliette, que repercutiram nas redes sociais. "Às vezes a gente fala alguma coisa que fica fora do contexto, mas nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que nós vivemos com isso na nossa vida… é ônus e o bônus de trabalhar com mídia, de ser famoso", refletiu. "A internet está aí ao nosso favor, pra gente usar da melhor forma possível. Eu acho que sem internet, a nossa música não chegaria tão longe, mas a gente tem que estar preparado pra tudo".

"Nós temos que estar com a cabeça boa para poder falar as coisas do jeito que tem que ser falada, para também não sair falando o que acha, ou o que pensa, ou falar coisas que não é para falar, mas eu acho que a internet está aí pra isso mesmo. A gente tem que estar preparado para isso, mas tem que usar a internet da forma certa. Eu acho que temos que usar para divulgar, para falar com nossos fãs, para saber o que é que eles estão achando, mas a gente tem que estar pronto para tudo", completou.

Após o lançamento do DVD, Xand pretende levar o show do ‘Mixtura’ para todo o país este ano. "Vai ser um evento que vai rodar o Brasil todo, a gente vai levar o 'Mixtura' para todo o Brasil. Então, o show que você vê no 'Mixtura' só vai ver no 'Mixtura' você não vai ver no show do show do Xand avião normal. Vou fazer 22 anos de carreira agora em 2024 e estou agora querendo fazer projeto para poder me tirar de casa, para poder acender aquele fogo que eu sempre tive quando era do Aviões do Forró", revelou. "Vai ser um projeto novo desafiador, com outros estilos, com outras músicas. A hora era agora. Nós já fizemos de tudo na música, já batemos top 1, já lançamos vários CDs, emplacamos vários sucessos. O 'Mixtura' é a cereja do bolo".