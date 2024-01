Wanessa Camargo no BBB 24 - Reprodução/Globoplay

Publicado 20/01/2024 09:24

Wanessa Camargo conversou com os participantes do BBB 24 sobre ter crescido como uma pessoa pública e como foi conviver com a exposição da mídia. No desabafo, ela relembrou quando uma revista publicou sobre sua virgindade.

"Eu já passei por coisas midiáticas muito pesada. Para mim, sair daqui e ter uma coisa pesada, é outro peso do que para vocês, para vocês é novo", disse ela no papo com Rodriguinho e Michel.

Em seguida, a artista contou que, quando tinha 19 anos, um veículo jornalístico publicou uma matéria sobre sua virgindade. "Saiu nas páginas amarelas daquela revista famosa, eu chorando porque meu pai não sabia".

"O Brasil inteiro falando da minha virgindade. Eu com 19 anos caindo no chão de vergonha do meu pai", completou.