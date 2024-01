Tadeu Schmidt se declara para esposa - Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2024 12:46

Tadeu Schmidt publicou um vídeo nos primeiros minutos deste sábado (20) para lamentar não ter conseguido seguir a tradição do aniversário da esposa Ana Cristina Schmidt. O apresentador da Globo explicou que o dia agitado no BBB 24, que contou com a desistência de Vanessa Lopes, atrapalhou os planos da família.

"Quinta-feira sai correndo da Prova do Líder para tentar chegar em casa antes de meia noite e cumprir o ritual da família Schmidt de dar os parabéns exatamente na virada do relógio, não consegui. Dormi e quando acordei, ela ainda estava dormindo. Fui fazer a prova do anjo, quando voltei, ela estava no almoço de comemoração e logo tive que voltar para os estúdios por causa da saída da Vanessa. A noite, mais uma vez o programa a noite, votação, quando eu voltei já tinha passado de meia noite. Também não pude aproveitar esse 19 de janeiro", lamentou.

Em seguida, Tadeu olhou para Ana, que estava assistindo a gravação do vídeo de perto, e declarou: "Mas eu queria dizer que você é a minha líder, meu anjo, nunca me põe no paredão, e é aquela pessoa que se fosse para o BBB, ganhava com certeza".

"A pessoa mais incrível do mundo fez aniversário nesse 19 de janeiro. Passei pouquíssimo tempo com ela nessas 24 horas. Sem problema! Ela sabe que eu estou fazendo o que eu AMO! Ela ama o que eu faço! Nós sabemos do nosso amor, já teve presentinho. Quem sabe rolam brincadeiras bobas e gostosas… Você é minha campeã pra sempre, meu amor!", completou ele na legenda.