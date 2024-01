Mulher de Rodriguinho compartilha mensagem detonando show de Valesca Popozuda no BBB 24 - Foto: Reprodução

Publicado 21/01/2024 13:55 | Atualizado 21/01/2024 15:13

Famoso no BBB 24 por ficar sentado, fechar a cara, fazer comentários ácidos ou até mesmo ficar de costas durante as apresentações musicais que acontecem nas festas do reality global, Rodriguinho não fez diferente no show de Valesca Popouzada na madrugada deste domingo (21).



Diante da postura do músico, a funkeira não deixou por menos e fez questão de ir até onde o brother estava, se posicionou bem na frente dele e começou a cantar e rebolar. O pagodeiro ficou visivelmente incomodado, se levantou e foi para outro lugar.



Quem também não gostou do afronte foi a influenciadora Bruna Amaral, mulher de Rodriguinho.

Em seu perfil no Instagram, a mulher do cantor compartilhou uma mensagem enviada por um suposto seguidor que detonou o show.



“Bruna do céu, eu vendo o Rodriguinho no BBB, assistindo esse show de horrores que foi hoje, e lembrando que 4 meses atrás vocês estavam no show fod* do Usher, super compreendo as expressões dele. Ele, além de ser um baita músico, tem um gosto musical apurado e isso poucos entenderão. Beijos, firmes com o Rodriguinho sempre”.



Sem se contentar em repostar o texto, Bruna completou dizendo: “Nem preciso falar mais nada, né?!”