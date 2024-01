Beatriz em conversa com Wanessa no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2024 16:44 | Atualizado 20/01/2024 17:41

Beatriz divertiu Wanessa Camargo neste sábado (20) ao revelar seus dois grandes desejos no BBB 24: ganhar um carro para presentear a mãe e ganhar uma festa do líder com tema do Brás. A sister trabalha produzindo conteúdos para lojas no famoso bairro de São Paulo.

“Eles falaram que vão montar barracas com comidas, pastel, de caldo de cana, de morango, de banana, de tudo que já vendi. E vai ter a brincadeira que a gente corre do rapa”, detalhou Beatriz na conversa na área externa da casa. “Do rapa? O que é rapa?”, perguntou Wanessa. “Os fiscais”, explicou a sister, caindo na risada.

“Eu até falei, vou pegar o Rodriguinho no colo e você e vou correr com vocês, porque eu vendia vocês na minha barraca”, revelou Beatriz.

A pobi da Bia falando pra Wanessa que vendia pirataria dela, na cara dela. #BBB24pic.twitter.com/BZHL849Hmx — andy do brás (@andjetivos) January 20, 2024

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre a conversa. "A serenidade da Beatriz admitindo que vendia pirataria da cantora pra própria cantora", disse uma. "A Wanessa sem saber o que é rapa (risos)", escreveu outra. "Realidades totalmente diferentes", analisou um terceiro.