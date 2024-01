Diretor musical de Claudia Leitte faz postagem homofóbica e é detonado - Foto: Reprodução

Diretor musical de Claudia Leitte faz postagem homofóbica e é detonadoFoto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 09:51 | Atualizado 22/01/2024 09:53

O nome da cantora Claudia Leitte surgiu na web após uma polêmica ganhar força nas redes sociais. Isso porque publicações controversas de Lu Sustenido, diretor musical da famosa, não foram bem recebidas pelos internautas. Em um post, ele soltou supostos comentários homofóbicos.



Gerando revolta entre os internautas, Lu Sustenido publicou uma série de posts com termos polêmicos e ofensivos. A escolha de palavras não passou despercebida pela comunidade LGBTQIAP+, que criticou o diretor musical por homofobia nas redes sociais.



“Deixa de agonia, perturbação da p*rra. Vai chupar a p*ca da abelha pra ver se sai mel! Calma, car*lho, nada vai ser como vocês querem, relaxem, deixem de maluquice. Ficam criando expectativas falsas. Aprendam a se adaptar”, disse o diretor musical da Claudia Leitte.

Em outro momento, o músico utilizou o termo "proibido binga", termo que seria sinônimo do órgão sexual masculino. Porém, o famoso tentou se explicar, afirmando que 'binga' é usado para se referir a certos profissionais da sua área.



"Como identificar um binga: músico que não consegue fazer base; improvisa fora de hora; não respeita as pausas, sempre preenche com alguma firula; não pode ver uma câmera de ao vivo que quer solar; toca muito forte, muito alto; não afina seu instrumento; nunca tem o figurino básico, branco ou preto; tem mil desculpas para chegar atrasado; é vaidoso e gosta de dar ordem; e acha que toca melhor que todo mundo", detalhou ele.