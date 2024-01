Sérgio Malheiros deixa fãs babando com clique e 'volume' chama atenção - Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 11:49

O artista Sérgio Malheiros causou um pequeno alvoroço na internet ao compartilhar uma série de fotos desfrutando de um dia de sol no Belmont Hotel, em Foz do Iguaçu. Porém, embora seja deslumbrante, a beleza do ator não foi o único ponto de destaque na história.



Na primeira imagem publicada pelo famoso, os seguidores rapidamente notaram um detalhe inusitado na sunga de Sérgio Malheiros. Isso porque o ‘volume’ era evidente, o que gerou uma onda de comentários curiosos e divertidos entre os fãs.



A ousadia do famoso em exibir o corpo nas redes sociais levou os internautas à loucura. Até o Ed Gama, apresentador do "Bate-papo BBB", não deixou passar em branco e fez um comentário descontraído sobre o amigo.



"Vai passar o mês fora? Uma mala desse tamanho", brincou o contratado da Globo. Amigos e fãs também não perderam a oportunidade de comentar sobre o assunto, elogiando observações sobre a parte íntima do ator.



Alguns internautas até parabenizaram Sophia Abrahão, namorada de Sérgio Malheiros, destacando o quanto a atriz estaria bem servida. A repercussão na web foi tão intensa, que fãs resgataram fotos antigas do ator para detalhar sua ‘evolução’.