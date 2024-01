Fã de Luísa Sonza vira alvo de críticas após atitude inusitada no palco - Foto: Reprodução

Fã de Luísa Sonza vira alvo de críticas após atitude inusitada no palcoFoto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 11:22



A última apresentação de Luísa Sonza em Brasília viralizou nas redes sociais devido à atitude inusitada de um fã. O admirador subiu ao palco e surpreendeu a todos ao pegar o microfone da cantora, tornou-se alvo de críticas na web.

Sem reação imediata, Luísa Sonza deixou o fã assumir a sua apresentação enquanto ela dançava atrás dele. A situação dividiu opiniões, com alguns fãs alegando que a atitude foi desrespeitosa e que o admirador roubou o holofote da diva pop.

Comentários nas redes sociais destacam a inconveniência do rapaz, chegando a pedir que os artistas pensem bem antes de convidar fãs para subirem ao palco. "Além de inconveniente, foi totalmente desrespeitoso”, começou uma internauta sobre o caso.

“Era para você dançar com ela, mas preferiu acabar com o clima ótimo do momento. Luísa, como bom poço de educação que é, entrou na onda. Mas, desnecessário", finalizou, criticando o fã.

“Estava no show, ele foi super inconveniente, tomou o microfone da mão dela duas vezes, sem falar que atrapalhou o show, pedindo para Luísa autografar o tênis dele. Tenham mais educação ao se direcionar com um artista, eles estão ali trabalhando”, aconselhou outro seguidor.