Thiago Nigro é detonado na web após revelar porque esconde o rosto de Maíra Cardi Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 10:52

O Thiago Nigro e a Maíra Cardi, casal polêmico nas redes sociais, voltaram a causar na web nesta segunda-feira (22). Isso porque o Primo Rico resolveu esclarecer algo que sempre deixou os internautas curiosos: o motivo do famoso esconder o rosto da esposa nas fotos.



O coach de finanças revelou o motivo de utilizar emojis para cobrir o rosto da esposa em algumas fotos compartilhadas nas redes sociais. Sincero, Thiago Nigro explica que a decisão está relacionada ao fato de Maíra estar afastada das redes sociais.



“Para quem fica perguntando ‘por que você fica botando esses emojis na cara da sua esposa?’, é porque ela está fora das redes sociais, então não era para ela estar aparecendo. Ela talvez apareça algum dia de novo por aqui”, começou o marido de Maíra Cardi.



“Mas, como a gente está sempre junto, a gente é um casal, ela aparece nas fotos. E aí eu prefiro postar a foto e botar um emoji na cara dela do que não postar. Tá bom? [...] Faz uns quatro, cinco meses que ela saiu. E é isso. Quem sabe que ela volte”, detalhou o coach de finanças.

Nos comentários no Instagram, internautas criticaram o posicionamento do casal. “Ele devia seguir os passos dela e sair também”, aconselhou uma seguidora. “Parecem dois adolescentes que fazem de tudo pra chamar atenção alheia”, criticou outra. “Aqui no ônibus só se fala desse emoji”, apontou mais uma.