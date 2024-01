Bruna Marquezine e Enzo Celulari viveram um romance entre 2020 e 2021 - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine e Enzo Celulari viveram um romance entre 2020 e 2021Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 13:13 | Atualizado 13/01/2024 13:19

Enzo Celulari levou unfollow de Bruna Marquezine, sua ex-namorada, A notícia de quelevou unfollow de, sua ex-namorada, tomou conta da web na manhã deste sábado (13). Apesar de não terem se pronunciado a respeito do ocorrido, fãs do ex-casal buscam entender o motivo do afastamento.

Pois bem, caros leitores, este colunista que vos escreve traz com exclusividade algumas informações sobre a atitude da atriz em relação ao filho de Claudia Raia. Segundo amigos da coluna Daniel Nascimento, os dois famosos, que se envolveram entre 2020 e 2021, têm uma história mal resolvida.

No entanto, Bruna Marquezine e Enzo Celulari optaram por seguirem apenas como amigos. Acontece que as últimas notícias sobre a vida pessoal da artista podem ter sido o grande estopim para os dois se afastarem de vez.

Isso porque, recentemente, a artista foi apontada como affair de João Guilherme, filho do cantor Leonardo. De acordo com nossas fontes, Enzo não teria gostado da exposição, uma vez que os dois tiveram recaídas recentemente.

Bruna e Celulari, então, teriam tido uma DR após o suposto envolvimento da atriz com o irmão de Zé Felipe vir à tona e, por isso, ela decidiu dar unfollow no rapaz. A "lavagem de roupa suja" entre eles relembrando assuntos pendentes do passado sobrou até para Sasha Meneghel e o marido, que também deixaram de segui-lo nas redes sociais.

Até o fechamento desta nota, Enzo Celulari continua seguindo Bruna Marquezine, Sasha Meneguel e João Lucas no Instagram.