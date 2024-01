Bruno Gagliasso e o irmão, Thiago Gagliasso - Reprodução / Instagram

Bruno Gagliasso e o irmão, Thiago GagliassoReprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 10:40

O deputado Thiago Gagliasso usou as redes sociais para contar aos seguidores que sofreu uma tentativa de golpe em nome do irmão, o ator Bruno Gagliasso. Através de seus Storys no Instagram, ele explicou que o contato em questão mandou mensagem em busca de uma "reconciliação".

Bruno Gagliasso e o irmão cortaram laços em meados de 2018, por divergências políticas. Desde então, os dois não se falam mais e nem dão indícios de que podem retomar a relação familiar.

Thiago iniciou o relato falando que, por um momento, acreditou que o marido de Giovanna Ewbank teria entrado em contato por se arrepender de seu voto. "Falei 'Nossa, deve estar arrependido do voto e quer fazer as pazes, agora sim, família unida, 22 [número eleitoral de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022]'. Não. Era golpe do PIX", explicou.

"Quando falo pra vocês… a gente não tem um dia de paz. Bolsonarista, pessoa de direita, não tem um dia de paz nessa vida. Aí vem aqui o malandrão do PIX, se passando pelo meu irmão, querendo tomar o meu dinheiro. Qual a parte que ele não entendeu que meu irmão é rico e eu sou o mais batalhador da família?", continuou o deputado.

Na sequência, Thiago Gagliasso relatou novamente ter acreditado em um possível arrependimento do irmão, mas que prontamente percebeu a farsa. "Já nao basta a quantidade de ladrão na política, ainda tem que lidar com Bruno Gagliaso da shopee e homofóbico ainda, me chamando de 'gayzinho'", concluiu.