Criminosos usam imagem de Ratinho para aplicar golpes na web - Reprodução/Instagram

Criminosos usam imagem de Ratinho para aplicar golpes na webReprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 21:56

A imagem de Ratinho está sendo usada para promover um golpe nas redes sociais. No anúncio fraudulento, a foto do apresentador de 67 anos é utilizada por criminosos para cobrar pelo saque de um benefício chamado “resgate da prosperidade”, que não existe.

De acordo com o site IstoÉ, ao clicar no anúncio, aparece um vídeo do apresentador do SBT falando sobre o suposto saque. No entanto, o vídeo foi feito quando ele parabenizava funcionários da Rádio Massa e não cita o programa, em setembro de 2023.

A partir disso, o link da publicação encaminha o usuário para conversar com chatbot, fingindo ser um atendente do Governo Federal. Ao final da operação, a taxa de R$ 67 é cobrada.

A imagem do apresentador pode passar a confiança de ser tratar de um grande benefício, mas se observado com atenção, é possível ver como o áudio não está sincronizado com os movimentos labiais de Ratinho.