Rodriguinho e Isabelle no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2024 11:22

O cantor Rodriguinho, confinado no BBB 24 há menos de uma semana, se envolveu em grandes polêmicas na madrugada deste sábado (13). Em conversa com alguns brothers no quarto do líder sobre a participante Isabelle, o pagodeiro revoltou os internautas após um comentário xenofóbico.

Tudo começou quando o atleta Vinicius Rodrigues explicou que se identificava com a sister, a achando parecida com ele em muitos aspectos. Rodriguinho, por sua vez, buscou entender o que os dois colegas tinham em comum.

"O que? Você gosta de Boi-Bumbá também? Ela só fala isso. Ela só canta música do boi-bumbá", declarou o líder. Lucas Pizane, que também estava presente no cômodo da casa mais vigiada do país, retrucou: "Mas você nem conversa com ela, como você sabe do que ela fala?", questionou. "Eu vejo", declarou Rodriguinho.

Após a fala do pagodeiro viralizar, internautas passaram a criticar a postura do brother e apontaram o comentário como xenofóbico. "Realmente, os realitys servem para tirar a máscara de muita gente, Rodriguinho decepção!", lamentou uma.

"Puro suco da xenofobia", declarou outra. "Rodriguinho acabando com a carreira", comentou uma terceira. Vale lembrar que, ainda durante a madrugada de sábado (13), ele revoltou a web ao falar sobre o corpo de Yasmin Brunet. "Já foi melhor", disparou ele, na ocasião.