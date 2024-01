Evaristo Costa atualiza estado de saúde após internação na UTI - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 16:43

O jornalista Evaristo Costa usou as redes sociais neste sábado (13), para falar aos seguidores sobre seu estado de saúde. O comunicador foi diagnosticado com Doença de Crohn (inflamatória séria no trato gastrointestinal) e precisou ser internado na UTI na última sexta-feira (12).

Ele, que atualmente mora na Inglaterra, contou que ainda precisará seguir no hospital. "Após uma nova bateria de exames e confronto de resultados, a alta não veio. Mas sigo no lugar certo e em boas mãos! Ah! Estou liberado para circular pelo hotel, digo, hospital", brincou.

Ao longo da madrugada, Evaristo Costa aproveitou para compartilhar alguns momentos de sua internação na unidade de saúde. Através de seus Storys no Instagram, o ex-jornalista da Globo relatou grandes dificuldades para dormir por conta de conversas e barulhos das máquinas.

"Como não consigo dormir, resolvi dar uma volta pelo hospital, de cadeira de rodas, porque não tenho força para andar. Brincadeira, claro. Vou ter que passar a noite na UTI", contou ele, que precisou tomar morfina para controlar a dor.