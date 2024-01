Rodriguinho no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Rodriguinho no BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2024 14:02

Algumas falas do cantor Rodriguinho, confinado no BBB 24, viralizaram nas redes sociais durante a madrugada deste sábado (13). Em conversa com outros brothers da casa, o pagodeiro revelou que não aceitou o convite para o programa em busca do prêmio final, que pode chegar a R$ 3 milhões.

O famoso afirmou possuir já ter conseguido acumular o alto valor ao longo de sua carreira profissional e, por isso, não precisaria. No entanto, de acordo com informações divulgadas pelo colunista Erlan Bastos, do portal "EM OFF", Rodriguinho possui alguns débitos em seu nome.

Rodriguinho afirma que tem vários anos de TV, que já tem 3 milhões de reais e que seu jogo não é baseado em emoções. #BBB24



pic.twitter.com/6cD7GGE2eX — Dantas (@Dantinhas) January 13, 2024

Segundo o veículo mencionado acima, o participante do BBB 24 foi acionado pela justiça por falta de pagamento em despesas de um imóvel alugado em São Paulo. De acordo com o documento acessado pelo "EM OFF", em novembro de 2022, ele teria deixado de pagar o aluguel.

Além disso, Rodriguinho também teria deixado de pagar as demais taxas do imóvel alugado, como IPTU e seguro fiança. A seguradora que entrou com o processo pede uma indenização de R$R$81.138,73 para quitar a dívida.

Débitos em aberto

Um débito de IPVA também veio à tona após Rodriguinho ser confirmado no Camarote do reality show da Globo. A dívida estaria correndo desde 2018, chegando a somar uma dívida de R$ 54.082,57 ao Estado de São Paulo, contou o "EM OFF".