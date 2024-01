Deolane Bezerra e a filha, Valentina - Reprodução / Instagram

Deolane Bezerra e a filha, ValentinaReprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 14:35

Um registro da advogada Deolane Bezerra ao lado da filha, Valentina, curtindo um dia no parque de diversões, viralizou nas redes sociais neste sábado (13) e divertiu a web. No vídeo em questão, a ex-A Fazenda aparece desesperada em determinado brinquedo radical, enquanto a criança segue plena.

Com medo, Deolane brinca na filmagem que gostaria de desistir. "Ai meu Deus, ai senhor. Acho que eu não quero ir não, meu coração está acelerando. Put* que pariu, não dá mais para desistir", se desesperou a famosa enquanto o brinquedo radical iniciava sua função.

Valentina, que estava sentada na cadeira ao lado, caiu na risada enquanto observava a mãe gritando. "A filha da Deolane é um meme", comentou uma internauta no Instagram. "Que menina corajosa. Eu iria no brinquedo mas ia morrer de medo da minha filha sair pelas frestas", observou outra. "O que as mães não passam pelos filhos, né?", destacou uma terceira.





Rico Melquiades e irmã de Deolane Bezerra selam a paz após saírem no tapa

O influenciador Rico Melquiades e a advogada Dayanne Bezerra decidiram selar a paz após saírem no tapa durante uma festa organizada por Carlinhos Maia em 2023. Na noite da última quarta-feira (10), os dois se reencontraram em outro evento e colocaram um ponto final na desavença.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que o ex-A Fazenda e a irmã de Deolane Bezerra se abraçam enquanto conversam. Apesar de não ser possível ouvir o diálogo, é perceptível que fizeram as pazes.