Ana HickmannReprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 16:11

Novos desdobramentos envolvendo as empresas da apresentadora Ana Hickmann, da Record TV, foram divulgados neste sábado (13). A partir de agora, de acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", a Justiça decretou sigilo nas investigações de possíveis fraudes.

Bruno Ferullo, advogado da ex-funcionária de Ana Hickmann, afirmou ter achado correta a decisão pedindo a conclusão do caso em sigilo. "A decisão da Magistrada que decretou o sigilo das investigações foi acertada, pois trata-se de um caso de grande repercussão midiática. Já foram juntados aos autos documentos que dizem respeito à intimidade das partes", disse.

"Sendo assim, com a investigação em segredo de Justiça, a defesa, para demonstrar a lisura e boa-fé da sua cliente em cooperar com as investigações, juntará de livre e espontânea vontade todo seu sigilo fiscal e bancário, comprovando deste modo que não houve qualquer desvio de valor", concluiu Bruno.