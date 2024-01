MC Daniel saiu em defesa de Yasmin Brunet após comentários machistas no BBB 24 - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 17:38

Os comentários polêmicos de Rodriguinho sobre o corpo e a idade de Yasmin Brunet no BBB 24 seguem repercutindo na web desde o início da madrugada deste sábado (13). Diversos famosos usaram as redes sociais para defender a sister e repudiar as falas do pagodeiro no reality show da Globo.

Ex-affair da modelo, MC Daniel não ficou quieto e fez questão de se posicionar contra o ocorrido. "Essa música eu tinha feito para a Yasmin e ela resume o que eu penso, e faz mais sentido agora... 'ela é muito gata, mas só olha, não toca, respeita, então não importa se ela é branca, ruiva ou preta'", declarou o cantor.

O trecho citado pelo funkeiro se trata da música 'Só Olha', que por coincidência é em parceria com Gaab, filho de Rodriguinho. No BBB 24, o pagodeiro disse que o corpo de Yasmin Brunet, de apenas 35 anos, "já foi melhor" quando ela era mais nova.

A ex-BBB Camilla de Lucas também se pronunciou a respeito da situação e detonou o comportamento de Rodriguinho no BBB 24. Em seu desabafo, ela criticou o fato do cantor apontar a sister como "velha" por sua idade.

"Eu não iria hablar nada, mas eu vou falar! Não sei qual é a percepção de vocês a respeito da velhice, a partir de quantos anos a pessoa está velha, porque vocês estão colocando a idade da Yasmin Brunet em questão e 35 anos para uma pessoa, ela é superjovem. E olha que ela nem aparenta ter 35 e sim bem menos. Gente, 35 anos a mulher é jovem!", começou.

E continuou: "Agora eu acho impressionante um homem julgar a aparência de uma garota, ainda mais com o rosto que ela tem, achando que a mulher sempre tem prazo de validade. E o pior é que os homens são feios e sempre querendo falar da beleza de uma mulher. O homem envelhece e ninguém fala nada?! Agora, a mulher passou dos 30 e o povo começa a falar que o tempo dela já foi... Gente, 30, 40, 50 ainda é jovem!", disparou.

Quem também saiu em defesa da filha de Luiza Brunet foi a cantora Gabi Martins. Ela, que participou do BBB 20, aproveitou o momento para relatar que também passou por uma situação parecida durante sua passagem no programa da Globo.

"Isso é extremamente angustiante e me lembra a edição do BBB 20, quando fizeram também vários comentários ridículos... Então, cabe aí uma reflexão. E mais uma coisa: julgar o corpo de uma pessoa... Eu já tive vários complexos com o meu corpo. Até na época do Big Brother, quando falavam 'é muito reta', gente, não é fácil você escutar várias críticas sobre o seu corpo, ainda mais em rede nacional", disse.

"As pessoas ficam julgando. E até mulheres ficam julgando os corpos uma das outras. Vamos ter mais atenção e cuidado e parar de ficar criticando e comparando o corpo de outra pessoa. Tem uma vida dentro dela", concluiu Gabi Martins.

VEJA: Gretchen detona Rodriguinho por ele ter falado da Yasmin Brunet e Isabelle.



