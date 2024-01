Danilo Gentili e Amaury Lorenzo - Reprodução / SBT / Instagram

Danilo Gentili usou as redes sociais para comentar sobre o caso de revista no aeroporto RIOGaleão envolvendo o ator Amaury Lorenzo, que está no ar na novela Terra e Paixão, da Globo. Na ocasião, o artista gravou um vídeo O humoristausou as redes sociais para comentar sobre o caso de revista no aeroporto RIOGaleão envolvendo o ator, que está no ar na novela Terra e Paixão, da Globo. Na ocasião, o artista gravou um vídeo relatando ter sido barrado de embarcar ao ser chamado de "suspeito" pelas autoridades do local.

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, o apresentador do programa The Noite, do SBT, ironizou a reclamação de Amaury e contou que já passou por uma situação parecida.

"Aconteceu o mesmo comigo em Congonhas [São Paulo] uns meses atrás. Eu tava bem atrasado. Me encheu o saco ter que parar e abrir a mala e tal. A grande questão é: E DAÍ? QUEM SE IMPORTA?", escreveu Danilo Gentili ao compartilhar a notícia sobre o ocorrido com o ator da Globo.

Entenda o caso envolvendo o ator Amaury Lorenzo

O ator Amaury Lorenzo publicou um vídeo nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (12) e registrou o momento em que passava por uma revista aleatória no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

"Tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né. Pois é... Deve ser meu cabelo, minha pele", lamentou o intérprete de Ramiro na gravação.

Em nota, o aeroporto RIOgaleão afirmou que "repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade". Segundo a concessionária, o ator foi alvo da inspeção aleatória e embarcou normalmente após a fiscalização.