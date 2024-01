Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 22/01/2024 16:58 | Atualizado 22/01/2024 17:13

A identidade da modelo, que estaria grávida do terceiro filho de Neymar Jr. foi revelada no programa Fofocalizando, do SBT, nesta segunda-feira (22).

De acordo com o jornalista Leo Dias, familiares do atleta confirmaram que modelo paulistana Kimberlly estaria esperando o terceiro filho do jogador da Seleção Brasileira. No entanto, a informação ainda foi confirmada até o momento pela equipe de Neymar.

Ainda segundo o colunista, o jogador de futebol planeja realizar um exame de DNA para comprovar a paternidade após o nascimento do bebê. Ainda assim, a notícia da gestação foi comemorada pela família do jogador. A modelo estaria no primeiro trimestre de gestação.

#Exclusivo!



Familiares do Neymar confirmam quem é a mãe do terceiro filho do jogador.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/79UGa9YhHh — Fofocalizando (@pfofocalizando) January 22, 2024

A notícia de que Neymar teria engravidado uma modelo brasileira ganhou repercussão no dia 2 de janeiro. Através de sua assessoria, o jogador negou a informação e disse que só soube dos rumores através da imprensa, prometendo acionar judicialmente quem disseminou a notícia.

“Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações”, destacou a equipe de Neymar em declaração à Caras Brasil.

Vale lembrar que ele foi pai pela segunda vez em outubro de 2023. A pequena Mavie é fruto do relacionamento do craque com a influencer Bruna Biancardi.