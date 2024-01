Torcida do Flamengo debocha de Militão: ?O Léo Pereira tá pegando a tua mulher? - Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 13:09

O amistoso entre Flamengo e Philadelphia Union nos Estados Unidos não passou despercebido. Isso porque a torcida rubro-negra fez questão de provocar Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, ‘onde dói’ e momento gerou críticas nas redes sociais.



A torcida resolveu questionar o atleta em relação ao suposto affair de sua ex, a influencer Karoline Lima, com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Durante o jogo, os torcedores entoaram cantos provocativos, mencionando o possível romance dos famosos.



Durante a partida, torcedores cantaram em alto e bom som: "Ei Militão, como é que é? O Leo Pereira tá pegando a sua mulher". A atitude gerou críticas nas redes sociais, dividindo opiniões sobre tratar-se de uma brincadeira saudável ou além dos limites.



"Nós falamos que o Real Madrid ia esperar. A hora chegou", garantiu um usuário. "O que uma loira anêmica não faz pra um homem", disse outro, com suposta ironia. “Nada haver, como se ela fosse um objeto de torcida”, criticou uma internauta. “Falta de respeito com a mulher”, apontou outra.



Enquanto o clima de rivalidade esportiva se mantém, vale destacar que o Flamengo saiu vitorioso do amistoso, com gols de Cebolinha e Pedro, de pênalti.



Os rumores do romance entre Karoline Lima e Léo Pereira também dominaram a web na última quinta-feira (18), quando o jogador teria dedicado gol à influencer. Na ocasião, o atleta fez um coração e a modelo vibrou, chamando-o de "Karolino", apelido adotado pela torcida rubro-negra.