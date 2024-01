DJ Nathi abandona show após ser atingida por Lança Perfume - Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 14:52 | Atualizado 22/01/2024 15:42

A DJ Nathi precisou abandonar o seu show após jogarem suposto l*nça perfum* nas partes íntimas da famosa durante apresentação. O assunto logo viralizou nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas.



Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a famosa surgiu realmente decepcionada com o ocorrido e questionou se o responsável pretendia admitir o que fez. "Agora vai aparecer quem jogou o lança em mim? Tomar no c*", perguntou ela, proferindo xingamentos.



Apesar do posicionamento da famosa, esperando que o responsável pelo ato assumisse a autoria, ninguém se pronunciou. Em seguida, DJ Nathi saiu do palco. Nas redes sociais, internautas comentaram o ocorrido e criticaram suposto fã que teria atingido a famosa.



Em meio aos comentários, uma fã da artista expressou sua revolta: "Pra quê fazer isso?? Respeita a mulher, véi! Se não gosta, se não curte as músicas, é só não fazer questão de ir ao show. É bom que ela saiba quem foi e processe!"



"Relatos que não era lança e sim bebida (tá errado do mesmo jeito) e vi em outras postagens que ela j(DJ) já fez isso em outras apresentações para poder terminar o show antes e ir embora", revelou outro seguidor nos comentários.