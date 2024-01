Jojo Todynho no mercado - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 18:45 | Atualizado 22/01/2024 18:48

Jojo Todynho usou seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (22) para reclamar dos preços dos alimentos enquanto fazia compras no mercado. Em um momento “gente como a gente”, ela contou que se surpreendeu com os valores dos produtos.

"Artista tem empregada, que faz tudo. Vai lá, vai no mercado não, pra tu ver. A vida não é um morango não! Jojo Todynho, uma mulher real! E vou falar, as coisas estão caras, hein? E a tendência é só piorar. 'Ai, Jojo, você está reclamando e pode pagar'. Eu posso, mas tenho noção das coisas. O quilo da batata, R$ 11,98. Pô, isso não é normal!", disse ela em vídeo.

“Tu viu o kilo do alho? R$ 19,38! Não é normal, as coisas estão cara. Não pense vocês que as coisas vão mudar, porque não vai não. O bagulho tá doido”, prosseguiu enquanto saia do mercado.

“Gente, lembrei aqui, o azeite custa R$ 48, R$ 50 praticamente. Azeite! Eu não digo é nada, vamos aguardar”, completou Jojo.