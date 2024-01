Juliana Xavier fala sobre polêmica envolvendo Caio Castro e Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Juliana Xavier fala sobre polêmica envolvendo Caio Castro e Gabriel MedinaReprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 22:01 | Atualizado 23/01/2024 08:36

A maquiadora Juliana Xavier, ex-participante do Puxadinho do BBB 24, abriu o jogo sobre a polêmica em que se envolveu logo após sua breve passagem pelo reality show da TV Globo. Depois de enfrentar a dinâmica do reality show e voltar para casa, os prints de mensagens enviadas por Gabriel Medina e Caio Castro foram divulgados por um dos administradores de seu perfil nas redes sociais.

Em entrevista à colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, a ex-sister revelou que não demitiu o responsável pela divulgação das mensagens privadas enviadas pelos famosos. "Erros acontecem, sei que ele não fez para me prejudicar… A pessoa que postou ainda está comigo. Conversamos sobre o assunto e sei que não vai mais se repetir", garantiu.

A maquiadora, que namorou por 10 anos o ex-BBB Lucas Gallina, afirma que ficou chateada com a polêmica. “Confesso que na hora fiquei sim. Pois sabia que seria mal interpretada, motivo pelo qual eu imediatamente apareci nas minhas redes contando o que tinha acontecido. Acredito que estou em um momento de contar a minha história e nela não faz sentido expor a imagem de outras pessoas", completou.