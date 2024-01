Romário bate em carro de MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 21:25 | Atualizado 22/01/2024 21:53

O carro de MC Daniel sofreu arranhões após sofrer leve batida provocada pelo carro de Romário. Na madrugada desta segunda-feira (22), o músico mostrou nas redes sociais como ficou sua Porsche 911 depois do incidente.

O automóvel do artista é um modelo zero desta categoria e pode custar até R$ 2,2 milhões. O veículo mais simples está avaliado em R$ 835 mil.

A batida aconteceu na madrugada desta segunda-feira (22), logo após a festa promovida por Anitta. O Falcão, como é conhecido pelos fãs, relatou que um carro encostou na traseira do seu veículo e quando desceu para ver o que tinha acontecido, descobriu que o motorista era o ex-jogador da seleção brasileira e senador.

"Eu estava indo embora e encostaram no carro. Eu desço para falar com o cara...", contou o funkeiro nos Stories do Instagram. "Aí, sou eu. O fdp para na minha frente", brinca Romário, campeão da Copa do Mundo de 1994. "Me desculpa, eu tô errado, eu não tenho Copa do Mundo. Tô errado, não tenho Copa", completou Daniel.