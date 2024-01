Anitta homenageia a Imperatriz Leopoldinense - Divulgação

Publicado 23/01/2024 00:16 | Atualizado 23/01/2024 00:28

O evento pré-carnaval da cantora Anitta, que aconteceu no domingo (21), no Jockey Clube, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, deu o que falar. E este colunista que vos escreve descobriu com exclusividade alguns detalhes que deixaram muitos fãs insatisfeitos.



Que o evento deu superlotação, isso todos já sabem, principalmente quem estava presente lá, mesmo assim, a funkeira fez questão de falar insistentemente que: “ali tinha demanda”, talvez ainda não tenha superado as críticas que surgiram dizendo que ela não fazia show em estádios no Brasil por não conseguir enchê-los.



Mas quem pensa que parou por aí, está muito enganado. Amigos da coluna Daniel Nascimento disseram que, a todo o momento, a hitmaker dizia que só queria dançando no palco com seus amigos, e quem ela batesse os olhos e não fosse um dos seus, faria passar vergonha, expulsando-o e pedindo ao segurança para retirá-lo na hora.



Nossos amigos relataram também que, para ganhar um boné ou um copo de brinde, tinham que levantar os braços para que um dos promotores espirrasse o desodorante da marca patrocinadora em suas axilas, caso contrário, os mimos não eram entregues.

A insatisfação também ficou por conta dos 'inimigos do fim', que ficaram irritados com o encerramento do evento, que aconteceu por volta das 22h30, diferente do 'Ensaios da Anitta' de 2023, que terminou quase às 00h00.