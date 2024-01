Danilo Gentili ironiza processo e volta a provocar padre Julio Lancelotti - Foto: Reprodução

Danilo Gentili ironiza processo e volta a provocar padre Julio Lancelotti Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 10:51 | Atualizado 23/01/2024 10:51

Danilo Gentili causou nas redes sociais ao compartilhar um texto irônico sobre o processo movido pelo padre Julio Lancelotti contra o humorista. Na tarde dessa segunda-feira (22), em meio a piadas e provocações, o apresentador lembrou do ataque homofóbico ao sacerdote em dezembro de 2022.



No texto intitulado “#OsMilagresDoPadreJúlio”, Danilo inicia fazendo trocadilhos com o sobrenome do padre, adicionando humor de cunho sexual. O humorista se autodenomina "miserável pecador" e ironiza a suposta canonização do padre Julio, sugerindo que ele realiza milagres ao mudar a opinião de pessoas de esquerda.



O apresentador relembrou um episódio envolvendo o padre durante a Copa do Mundo de 2022, quando criticou jogadores que gastaram fortunas em carne com ouro. “O Padre Julio Lancelleitte ficou muito irado com esse pecado e repudiou aqueles jogadores em público. Então eu apareci para propor um diálogo saudável sobre alimentação e tipos de proteínas”.



Para quem não sabe, na época Danilo Gentili fez um comentário homofóbico, provocando o padre Julio. “Nós dois lamentamos vendo esse vídeo, amado padre. Eu lamento porque não estou lá com eles e você lamenta porque prefere linguiça”, escreveu ele sobre a gravação dos jogadores de futebol.



Danilo Gentili seguiu expondo o processo nas redes sociais: “Mesmo sendo processado pelo padre eu não guardo mágoas. Inclusive, deixo registrado aqui que eu defendo a canonização do Padre Julio Lancelleitte. Sim, quem realiza milagres deve ser canonizado e eu sou testemunha dos milagres do Padre Júlio”, debochou o apresentador.



De maneira debochada, o humorista lista supostos "milagres" do padre. Ele ironizou a inclusão do ‘sacerdotismo católico nos limites do humor” e sugeriu que o religioso implantou “a moralidade cristã” em figuras políticas e na imprensa.



“De repente, essa turma que detesta os dogmas da instituição do qual o Padre Júlio tira o seu sustento e ostenta o seu título, se escandalizaram ao ver alguém observar que usar batina não exime ninguém de questionamentos”, escreveu Danilo Gentili.