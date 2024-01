Após ter sexualidade exposta por ex-assessor, Renan Bolsonaro surge com novo affair - Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 10:07

Parece que o coração do Renan Bolsonaro está seguindo em frente! Nessa segunda-feira (22), uma foto do filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado de suposto novo romance foi divulgada na web pelo site do jornalista Leo Dias.



O flagra aconteceu no último final de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e o nome do novo affair é Tainá. Ainda segundo o jornalista, turistas foram os responsáveis pelo registro do casal. Renan Bolsonaro teria sido cordial e simpático com as pessoas, surpreendendo pela interação com crianças e admiradores.



O 04, como é chamdo por ser o quarto filho de Jair Bolsonaro, além de mostrar-se amigável, teria conquistado os turistas com sua nova companhia. As fontes de Leo Dias relatam que Tainá demonstrou timidez diante da atenção, resistindo um pouco às fotos, mas sempre educada.



O suposto relacionamento com Tainá vem à tona após a polêmica envolvendo Renan com seu ex-assessor, Diego Pupe. A exposição da relação ocorreu no ano passado durante uma investigação da Polícia Federal. Diego revelou detalhes, afirmando: "Nosso relacionamento foi um namoro comum, ficamos mais de um ano juntos, dormindo várias vezes juntos."