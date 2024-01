Brunet vence batalha judicial e receberá indenização milionária do ex que a agrediu - Foto: Reprodução

Brunet vence batalha judicial e receberá indenização milionária do ex que a agrediu Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 09:42 | Atualizado 23/01/2024 12:07

O drama vivido pela ex-modelo Luiza Brunet, mãe da Yasmin Brunet, teve um desfecho surpreendente na Justiça de São Paulo. Segundo informações exclusivas do jornalista Ricardo Feltrín, a ex-modelo venceu a batalha judicial contra seu ex-namorado e receberá R$ 1 milhão.

O ex em questão trata-se do empresário Lírio Parisotto, que será obrigado a pagar a indenização milionária por danos morais contra a famosa. Para quem não sabe, o caso refere-se a um episódio ocorrido em junho de 2016, quando Luiza Brunet procurou o Ministério Público para relatar agressões físicas do até então parceiro.

Na época, Luiza Brunet revelou ter sido vítima durante uma viagem aos Estados Unidos, no Hotel Plaza, em Nova York. Na ocasião, a famosa teria quebrado quatro costelas devido a três episódios de agressão. Conforme Ricardo Feltrín, a decisão judicial representa um importante passo na busca por justiça para a ex-modelo de 61 anos.

Vale lembrar que o empresário, além de enfrentar a indenização milionária, agora carrega o peso do reconhecimento da agressão na justiça. Porém, a famosa apenas venceu uma das batalhas travadas contra o agressor. Isso porque Luiza Brunet ainda move outra ação para o reconhecimento da união estável com Lírio Parisotto.