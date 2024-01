Mulher de Rodriguinho nega crise e debocha: ?Endividado rodando o mundo? - Foto: Reprodução

Mulher de Rodriguinho nega crise e debocha: ?Endividado rodando o mundo? Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 14:26 | Atualizado 23/01/2024 14:31

Na manhã desta terça-feira (23), Bruna Amaral, esposa do cantor Rodriguinho, resolveu desmentir os boatos de falência que circularam recentemente. A famosa surgiu nas redes sociais para negar os boatos e ironizou as especulações.



Com um tom descontraído, Bruna detonou as páginas que propagaram os rumores sobre a situação financeira de Rodriguinho. "Eu quando vejo páginas dizendo que o meu marido tá endividado e falido", escreveu ela, com um emoji de risos enfatizando a ironia da situação.



A esposa do cantor também divulgou uma foto compartilhada por Nego Di, ex-BBB e amigo de Rodriguinho. "Endividado e rodando o mundo", rebateu. Porém, segundo informações do portal "Em Off", o cantor enfrenta dívidas de R$81.138,73 referentes a aluguel e taxas de um apartamento em São Paulo, além de R$54.082,57 em débitos de IPVA.



Apesar dos números, Bruna Amaral aparenta estar despreocupada e Rodriguinho, apesar de confinado no reality show, também demonstra uma postura descontraída. Na verdade, o pagodeiro causou alvoroço ao desdenhar dos participantes do BBB 24. Segundo ele, perderia mais dinheiro em três meses no reality do que os outros competidores ganhariam no mesmo período.