Renata Del Bianco rebate críticas por trabalhar com conteúdo adulto grávida - Reprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 16:51 | Atualizado 23/01/2024 16:52

Renata Del Bianco, conhecida por interpretar Vivi na novela "Chiquititas" (1997), foi alvo de críticas na última segunda-feira (22) por realizar ensaios fotográficos sensuais durante sua gestação.

Em postagens realizadas no Instagram, ela rebateu os comentários e defendeu seu trabalho. “Sempre quis ser mãe, e fui abençoada com a princesa mais doce do mundo, a Aurora. Mas meu maior sonho sempre foi ser mãe de 2. O tempo passou, a vida mudou, o sonho foi ficando cada vez mais distante... até que Papai do céu nos abençoou novamente! Estou grávida", escreveu a artista.

"Claro, vou continuar [produzindo meu conteúdo adulto]. Para sua opinião sobre uma mulher livre, solteira e independente estar grávida: caguei. Gente, eu estou grávida, não fui bentificada”, destacou.

Em seguida, Renata compartilhou um vídeo em que aparece de lingerie e reforçou que não planeja para de produzir os conteúdos adultos. “E se você achou que eu ia te abandonar, meu crush, se prepara que tem conteúdo novo chegando”, completou.