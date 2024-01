Jojo Todynho confunde casa de swing com cafeteria - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho confunde casa de swing com cafeteriaReprodução/Instagram

Publicado 23/01/2024 17:29

Jojo Todynho caiu na risada ao contar para os fãs através das redes sociais que confundiu uma famosa casa de swing, no Rio de Janeiro, com uma cafeteria. Nos Stories do Instagram, a cantora contou detalhes da situação inusitada nesta segunda-feira (23), mas muitos internautas não acreditaram na artista.

"Se eu contar para vocês, vocês não acreditam! Estou vendo o negócio escrito café e vou imaginar que é uma casa para pessoas adultas", explicou a campeã do reality A Fazenda. De acordo com a artista, a confusão aconteceu por conta do nome do estabelecimento, que tem a palavra "café". "Na minha cabeça era padaria. Nem eu aguento comigo", disse rindo.

"Respeito máximo as meninas que trabalham na noite. Eu realmente não sabia, não. Muito vacilona", concluiu rindo.

O vídeo ganhou repercussão e muitos internautas duvidaram da versão de Jojo nas redes sociais, dividindo opiniões. “Como não conhece gente, é a casa mais comentada do recreio”, disse um internauta. “Jojo, eu gosto de você! Mas todo carioca sabe que ali é um p*teiro, menos”, comentou outra. “Todo mundo conhece o Paris Café”, destacou um terceiro.

“Ah mentira… Jojo todo mundo sabe que o Paris Café é casa de swing”, apontou mais um. “Mas ali é fácil de confundir! Bem de frente para uma rua movimentada, bairro bom do RJ! Uma vez estava na porta do shopping que é em frente e chamei minha ir lá (risos)! Ela me explicou o que era”, defendeu uma fã.